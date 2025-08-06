Yaşam

Şırnak'ta hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı

Şırnak- Siirt kara yolunda hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Şırnak'ta hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı

Edinilen bilgilere göre, 06 BBP 181 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Şırnak'ta hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı (İHA)Şırnak'ta hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı (İHA)

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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