Adana'da kaza: 4 yaralı

Adana'da panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 16:07

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi yakınında, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen panelvan ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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