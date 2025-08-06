Samsun'da 2 kişi sokak ortasında darbedildi

Samsun’un İlkadım ilçesinde 2 kişinin sokak ortasında darp edildiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 12:28

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Olay, saat 03.00 sıralarında İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Şehit Yahya Topkaya Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 2 kişi, sokak ortasında diğer 2 kişiyi darbetti. Dövülen 2 kişinin, arbede sırasında 'Ağabey yapma' dediği görüldü. Taraflar, arbede sonrası sokaktan ayrıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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