Samsun'da 2 kişi sokak ortasında darbedildi
Samsun’un İlkadım ilçesinde 2 kişinin sokak ortasında darp edildiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, saat 03.00 sıralarında İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Şehit Yahya Topkaya Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 2 kişi, sokak ortasında diğer 2 kişiyi darbetti. Dövülen 2 kişinin, arbede sırasında 'Ağabey yapma' dediği görüldü. Taraflar, arbede sonrası sokaktan ayrıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.