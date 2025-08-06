Bodrum’da otelde yapılan yangın tatbikatı nefesleri kesti

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki lüks bir otelde gerçekleştirilen yangın tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Sisler içinde başlayan tatbikat, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlenirken, otel personelinin yangına müdahalesi nefesleri kesti.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 12:26

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Bodrum'da bulunan The Oba Otel'de senaryo gereği resepsiyon bölümünde çıkan yangına ilk müdahaleyi otelin yangın timi yaptı. Otel personeli, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken, gerçekçiliği artırmak amacıyla yoğun duman kullanıldı. Tatbikat kapsamında 2 personel yaralandı. Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri, yaralı personele müdahale etti. O anlar, çevredeki turistler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Tatbikatta, çalışanlara yangın tüpü kullanımı, tahliye planı ve ilk yardım eğitimi verilirken, güvenli tahliye prosedürleri uygulamalı olarak anlatıldı.

The Oba Otel Genel Müdürü Özgür Mesut Adıgüz, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçeğe en yakın senaryoyu hazırladık. Hem personelimiz hem de misafirlerimiz için büyük bir farkındalık oluşturduk. Güvenli konaklama için bu tür eğitimleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

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