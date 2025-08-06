Sakarya'da denize girmek yasaklandı! Açıklama geldi
Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava koşulları, dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı. Kaymakamlık kararıyla alınan yasak sonrası, kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri vatandaşları uyardı.
Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler yasaklandı.
Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı. Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.