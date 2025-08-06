Parkelerin altından çıkan şok ipucu! 7 yıl önce kaybolmuştu | Seri katil şüphesi

Giriş Tarihi: 06.08.2025 15:17

İstanbul'da 2018 yılından bu yana kayıp olarak aranan Emine Özkaya soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Özkaya'nın Polonya'dan İstanbul'a geldiği, ardından Eskişehir'de bulunan Iraklı sevgilisi Amjad Muhsin Muhammed'in yanına gittiği, sevgilisinin evine girdikten sonra bir daha çıkmadığı belirlendi. 2021'de Eskişehir'de Irak'lı sevgilisini öldürüp parçalara ayırdığı iddiasıyla müebbet hapis cezası alarak tutuklanan Muhsin Muhammed'in o zamanki evinde kan izlerini gösteren Luminol testi incelemesi yapıldı. Evin salonunda bulunan parkelerin değiştirildiği, yeni parkelerin altında ise yoğun kan izleri olduğu tespit edildi. Kan izlerinin 4 erkek 1 kadına ait olduğu da belirlendi. Şüphelinin seri katil olma ihtimali üzerine elde edilen DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumundaki incelemesi sürüyor.

Dehşet evindeki parkelerin altında 4 erkek ve 1 kadına ait kan izleri bulundu. (DHA)

İstanbul'da 10 Ocak 2019'da polise giden F.Ö., yeğeninin 2 Aralık 2018 tarihinden beri kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini belirterek kayıp müracaatında bulundu. Polis ekiplerinin o tarihte yaptığı çalışmasında yabancı hat kullandığı belirlenen 23 yaşındaki Emine Özkaya'ya ait bir iz bulunamadı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla bulunamayan kayıp müracaatların incelenmesi talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından Emine Özkaya dosyası yeniden açıldı. Polis yaptığı incelemede Harran Üniversitesi öğrencisi olan Emine Özkaya'nın yüksek lisans için Polonya'ya gittiğini, 2 Aralık 2018'de saat 09.40 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye geri döndüğünü belirledi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Özkaya'nın geçmişe yönelik cep telefonu kayıtları ve banka hesap hareketlerini de incelemeye aldı. İncelemelerde Emine Özkaya'ya, Irak uyruklu Amjad Muhsin Muhammed tarafından uçak bileti parası gönderildiği, genç kadının İstanbul'a geldikten sonra otogara giderek bir otobüsle Eskişehir'e gittiği belirlendi. Özkaya'nın yol boyunca, başkalarına ait telefonlardan Amjad Muhsin Muhammed'i aradığı, otogarda buluşan ikilinin birlikte bir eve gittikleri tespit edildi.

2021'DE İRAK UYRUKLU SEVGİLİSİNİ DE ÖLDÜRMÜŞTÜ

Polisin yaptığı çalışmada Amjad Muhsin Muhammed'in 2021'de Irak uyruklu Sally Ali Challab-Abbood'u öldürdüğü, ardından baltayla parçalara ayırdığı iddiasıyla yakalandığı ve bu nedenle müebbet hapis cezası aldığı belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından o tarihte yapılan çalışmalarda, Amjad Muhsin Muhammed'in genç kızı parçaladığı baltayı, satın aldığı mağazaya geri bıraktığı tespit edidi. Polisin balta üzerindeki incelemelerinde ise, genç kızın DNA örneklerinin bulunduğu belirlenmişti. Genç kızın babasının Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in ordusunda 2013 yılına kadar Binbaşı rütbesiyle görev yaptığı, bir patlamada yaralandıktan sonra ailesiyle Eskişehir'e yerleştiği ortaya çıkmıştı.