Yaşam

Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisi arızası

Çanakkale Boğazı'nda X-Band radar arızası yapan genel kargo gemisi, Karanlık Limana demirletildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisi arızası

Tunus'tan Kocaeli'ye seyir halinde olan 127 metre boyundaki 'GOTTLIEB' isimli genel kargo gemisi, Kumkale önlerinde X-Band radar arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu ve 'Kurtarma-17' römorkörü sevk edildi.

Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Çanakkale önlerinde geri döndürülen gemi kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman'a demirletildi.

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