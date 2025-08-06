Mardin'de mısırdan kaynaklı su ve enerji krizi

Mardin'de mısır gibi su tüketimi yüksek ürünler için 800 metreye varan derinliklerden su çekilmesinin, çevre ve enerji açısından sürdürülemez olduğuna dikkat çekiliyor. Sektör temsilcileri, alternatif ürün ve Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla mısır dışındaki ürünlere alım garantisi verilmesi gerektiğini önerdi.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:01

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Tarımsal sulamanın neden olduğu yüksek enerji tüketimi Mardin'in elektrik altyapısını zorluyor. Mardin'de mısır yasağının ardından oluşan belirsizliğe dikkat çekilirken; çiftçiler, alternatif ürünler için yol gösterici ve güvence veren bir devlet politikası talep ediyor.



Mardin Zahireciler ve Hububatçılar Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, yasağın bölgede büyük belirsizlik oluşturduğunu ifade ederek, "Devlet, mısıra alternatif ürün açıklamalı. Buna da teşvik ve alım garantisi vermelidir. 30 yıldır bu ovada mısır ekiliyor. Bu ürünle ilgili silolar, kurutma tesisleri, sulama sistemleri de yine devlet desteğiyle kuruldu. Bugün bu ürünü yasaklıyorsanız, yerine geçecek alternatif ürünün ne olacağı net olarak açıklanmalıdır" dedi.



"TMO alım garantisi verirse çiftçi ürün eker"



Soya ve ayçiçeği gibi ürünlerin alternatif olarak gündeme geldiğini ancak üreticilerin bu ürünleri güvenli bir pazar görmeden tercih etmediğini söyleyen Öter, çiftçinin yaşadığı kararsızlığı şu sözlerle aktardı: "Çiftçiler bu ürünleri satabilecekleri güvenli bir pazar görmedikleri için bu ürünleri ekmek istemiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üzerinden mısır dışındaki ürünler için alım garantili destek modellerinin hayata geçirilmesi şart. Çiftçi, 'ekersem elimde kalır, zarar ederim' korkusu yaşıyor. TMO alım garantisi verirse bu korku ortadan kalkar ve çiftçi bahse konu ürünleri eker" ifadelerinde bulundu.



"Suyu 800 metreden çekmek enerji altyapısını zorluyor"



Mısır gibi suyu çok fazla tüketen ürünlerin bölgede ciddi bir enerji yükü oluşturduğunu belirten Öter, "Bu durumun sadece tarımı değil, enerji altyapısını da zorluyor. Elektrik dağıtım şirketi enerjiyi satın alarak çiftçinin kullanımına sunuyor. Bu suyu 700-800 metreden çekmek çok ciddi elektrik tüketimi demek. Bu yüzden GAP kanallarının acilen tamamlanması gerekiyor" diye konuştu.



"Seracılık olabilir ama plansız olmaz"



Alternatif olarak seracılığın da gündeme geldiğini söyleyen Öter, bu alandaki sürecin ancak devlet destekleriyle yürüyebileceğini kaydederek, "Seracılık alternatif olabilir ama plansız olmaz. Bakanlığa bağlı ziraat mühendisleriyle birlikte bu süreci başlatmalı, çiftçiye rehberlik edilmelidir. Suyumuzu da çiftçimizi de koruyacak bir tarım politikası şart" diye konuştu.

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