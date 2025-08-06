Kırklareli'nde aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı
Kırklareli'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Teke Deresi kurudu. Suyu çekilen dere yatağında çatlaklar oluşurken, derenin bazı bölgelerinde ise otların yeşerdiği gözlemlendi.
Merkeze bağlı Kayalı köyündeki Teke Deresi'nin su seviyesi yaz başından bu yana geriledi.
Sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceye ulaştığı bölgede son günlerde dereden su akmaz oldu.
Deredeki suyun kesilmesi, büyükbaş hayvanların su ihtiyacını karşılayan besicileri de olumsuz etkiledi.
Suyu çekilen dere yatağında çatlaklar oluşurken, derenin bazı bölgelerinde ise otların yeşerdiği gözlemlendi.