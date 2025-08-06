Erzurum'da bir ayda 160 bin 775 şahıs sorgulandı

Erzurum polisi Temmuz ayı içinde yaptığı denetimlerde; 160 bin 775 şahsı sorguladı ve 30 bin 827 aracı denetledi.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:42

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1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 160 bin 775 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 30 bin 827 araç denetlenirken, umuma açık 1 bin 947 iş yeri denetlendi.

Park ve bahçelerde 951, metruk binalarda 2 bin 58 denetim gerçekleştirildi. 369 kişi bakayadan ve aranan 145 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 37 narkotik madde operasyonunda 380,66 gram narkotik madde ele geçirildi. 6 kurusıkı, 12 tabanca, 6 av tüfeği, 198 fişek ve 32 maksat dışı bıçak ele geçirildi.

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