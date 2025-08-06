Çorum'da 120 kınalı keklik doğaya salındı

Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:46

DKMP Genel Müdür Yardımcısı Paşa Enver Baysa, bugüne kadar Çorum'da toplam 15 bin 510 kınalı kekliğin doğaya bırakıldığını belirterek, ülke genelinde ise 2014-2025 yılları arasında 781 bin 942 keklik, biyolojik mücadele kapsamında doğaya salındığını ifade etti. Ayrıca Çorum'da 69 kızıl geyik ve 23 yaban keçisinin doğaya bırakıldığını, 2025 yılı sonu itibarıyla ülke genelinde 243 bin 700 sülünün doğaya salınmasının hedeflendiğini söyledi.

"KINALI KEKLİKLERİN SESİ YENİDEN DOĞAYI ŞENLENDİRİR"

Düzenlenen programda Çorum, Tokat, Amasya ve Sivas'ta artan kene vakalarının ciddi bir sorun oluşturduğunu ve ekolojik dengenin korunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Keklikler kenelerle doğal mücadelede etkin rol üstleniyor. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığımız ve DKMP Genel Müdürlüğümüz tarafından ekolojik dengeye uygun bölgelerde keklik salımı yapılıyor. Çorum'da da geçmiş yıllarda kene ve tarımsal zararlılarla mücadele ile biyolojik çeşitliliğin korunması için keklik salımı yapıldı. Bugün ise 120'si Çorumlu Obası'nda olmak üzere toplam 300 kekliği doğa ile buluşturduk. İnşallah popülasyon artar, hem kene mücadelesinde başarılı oluruz hem de kültürümüzde özel yeri olan kınalı kekliklerin sesi yeniden doğayı şenlendirir" dedi.