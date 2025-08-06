ABD'deki otelde bomba alarmı! Siyasetçiler otelden tahliye edildi
ABD'nin Illinois eyaletinde bir otelde bomba iddiaları büyük paniğe neden oldu. Bunun üzerine siyasetçiler ile yaklaşık 400 kişi otelden ve bölgeden tahliye edildi.
ABD'nin Illinois eyaletinin St. Charles kenti polisi, Texaslı Demokrat siyasetçilerin kaldığı otele bomba ihbarı geldiğini bildirdi. Bunun üzerine siyasetçiler ile yaklaşık 400 kişi otelden ve bölgeden tahliye edildi.
Bölgede arama yapan bomba imha ekipleri herhangi bir şüpheli bulguya rastlamadı.