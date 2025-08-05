Yaşam

Sivas'taki kazada can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Sivas'taki kazada can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlandığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN ARAÇTA CAN PAZARI!

FINDIK İŞÇİLERİ TAŞIYORDU

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 04.55 sıralarında, Sivas'ın Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Ordu'ya seyir halinde olan ve içinde fındık işçileri bulunan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

Kazanın yaşandığı uçurum böyle görüntülendi (İHA)Kazanın yaşandığı uçurum böyle görüntülendi (İHA)

3 ÖLÜ 4'Ü AĞIR 18 YARALI

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 işçi öldü, 4'ü ağır 18 işçi yaralandı. Yaralılar hava ambulansı ve kara ambulansı ile Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

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