Yaşam

Büyükçekmece'de leyleklerin çarptığı trafoda yangın

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde göç yolundaki 2 leyleğin konduğu yüksek gerilim hattına bağlı trafoda yangın çıktı. Yangın otluk alana sıçrarken leylekler telef oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Büyükçekmece'de leyleklerin çarptığı trafoda yangın

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Türkoba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 leyleğin konduğu yüksek gerilim hattına bağlı trafoda yangın çıktı. Çıkan yangın otluk alana sıçradı. Olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Bölgede elektrik kesintisi yaşandığı söylenirken 2 leylek olay sonrası telef oldu.

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