Şanlıurfa'daki 10 katlı apartmanda yangın paniği! 2 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan 10 katlı bir binanın 4'ncü katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken alevler kontrol alına alındı.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 05:44

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Akpıyar Mahallesi'nde 10 katlı apartmanın 4. katındaki bir dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinleri ve çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Yangında 2 apartman sakini dumandan etkilendi.

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