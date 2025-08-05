Erzincan polisinden motosiklet denetimi kamerada

Erzincan’da artan motosiklet kazalarının önlenmesi maksadıyla geniş kapsamlı motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 09:08

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince; 2024-2027 Karayolları Eylem Planı Çerçevesinde ve ilde artan motosiklet/motorlu bisiklet kazalarından dolayı motosiklet/motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2023 araç/sürücü denetlendi.