Eskişehir'de hastaneden kaçan hükümlü yakalandı
Eskişehir'de, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı. Hükümlü E.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos'ta sağlık kontrolü için götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesinden kaçan E.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu 23 yıl 9 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.A'nın saklandığı adres belirlendi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanan hükümlü E.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.