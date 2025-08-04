Bingöl'de hırsızlık operasyonu: 10 gözaltı

Bingöl'de hırsızlık yapan 10 şüpheli polis ekipleri tarafından yapılan çalışma ile gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 13:43

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Bingöl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan KGYS, PTS, çevre kamera görüntüleri ve saha çalışmaları neticesinde; hırsızlık olayını gerçekleştiren 10 şüpheli şahsın ikametten, 2 adet 30 gram bilezik, 1 adet 25 gram kolye, 1 adet alyans çaldıkları tespit edildi.

Yapılan operasyon ile 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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