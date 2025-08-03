Tunceli’de o tünelde yine kaza: 1 yaralı

Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda 8'inci tünelinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Aynı tünelde daha önce de ölümlü ve yaralanmalı kazalar meydana gelmişti.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 17:03

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Kaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu 8. tünel içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tunceli istikametine seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içinde kaza yaptı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.