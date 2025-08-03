Ailelerin kavgasında taşlar sopalar havada uçuştu! Yaralılar var

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmaya kavgaya dönünce olan oldu. Taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralanırken kavga esnasında 2 araçta da maddi hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 16:53

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Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Tekerli kırsal Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgayı ayırdı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alınırken kavga esnasında 2 araçta da maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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