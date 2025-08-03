Şırnak'ta bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bazı bölgeler, 4-12 Ağustos tarihleri arasında geçici olarak “özel güvenlik bölgesi” ilan edildi.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 11:53

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Şırnak'ta bazı alanlar, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgelerinin 4-12 Ağustos'ta 9 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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