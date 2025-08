Down sendromlu milli sporcular Dünya için ter döküyor!

Giriş Tarihi: 03.08.2025 11:56

Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı oyuncuları 24 yaşındaki Salihcan Öztankal ve 23 yaşındaki Mehmet Yasin Bayraktar, gelecek yıl Bulgaristan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda başarı elde etmek için çalışmalarına devam ediyor. (AA)

Antrenör Kemal Yaşkafa yönetiminde haftada 6 gün disiplinli şekilde çalışan Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları, yeni başarılar için ter döküyor.



"ALABİLECEĞİMİZ BÜTÜN MADALYALARA TALİBİZ"



Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı antrenörü Kemal Yaşkafa, Salihcan ve Mehmet Yasin'in Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları olduğunu söyledi.



Bugüne kadar pek çok başarı kazanan sporcularının önlerindeki hedefin gelecek yıl haziran ayında yapılacak Dünya Şampiyonası olduğuna işaret eden Yaşkafa, "Hedefimiz kesinlikle dünya şampiyonu olmak, onun için çalışacağız. Önümüzde bir seneye yakın süreç var, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çocuklarımız çok başarılı. Alabileceğimiz bütün madalyalara masa tenisi sporcuları olarak talibiz." ifadelerini kullandı.