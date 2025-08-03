Samsun'da şüpheli araçta 16 bin 555 adet sentetik ecza ele geçirildi: 1 gözaltı

Samsun'da polis tarafından şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada, 16 bin 555 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 12:07

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Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada 16 bin 555 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Araç sürücüsü E.Ö. (23) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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