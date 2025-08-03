Konteyner kentte korkutan yangın

Adıyaman’da bir konteyner kentte meydana gelen yangın korkuttu. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda konteyner kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 12:10

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi'nde bulunan K-29 Konteyner Kentte yer alan bir konteynerde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenlerle meydana gelen yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı.

Bir süre sonra olay yerine sağlık ekipleri, İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı mücadeleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda konteyner kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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