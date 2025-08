Mahalle mahalle uyuşturucu temizliği: Torbacılara nefes yok

Tekirdağ'ın Çorlu, Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde torbacılara yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla dikkat çekti. Süleymanpaşa'nın Aydoğdu ve Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde motosikletli yunus timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 93 gram metamfetamin ile 203,62 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.K. ve A.K. isimli şahıslardan, A.K.'nin birden fazla kişiyi silahla yağma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Her iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çorlu Hıdırağa Mahallesi'nde özel harekât ve narkotim ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda ise, kağıt ve peçeteye bonzai kimyasalı emdirerek uyuşturucu içecek ürettiği belirlenen F.B. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, yaklaşık 1 kilogram bonzai üretilebilecek 2 gram A-M kimyasal maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 180 TL para ele geçirildi. F.B. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kapaklı'nın Atatürk Mahallesi ile Çorlu'nun Hıdırağa ve Şeyhsinan mahallelerinde düzenlenen başka bir operasyonda ise, üç ayrı torbacı yakalandı. Operasyonlarda toplam 505 gram bonzai, 2 bin kullanımlık A-M emdirilmiş peçete, 1 adet kurusıkı tabanca ile 4 bin 815 TL uyuşturucu gelirine el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, özellikle gençleri hedef alan sokak satıcılarına yönelik kararlılıkla mücadele ettiklerini ve operasyonların gece-gündüz, cadde cadde devam edeceğini belirtti.