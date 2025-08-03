Kardeşler arasındaki park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü 1 yaralı

Sancaktepe’de aynı binada yaşayan kardeşler Ali Ş. ile Murat Ş. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Ş., kardeşi Murat Ş. ve eşi Cennet Ş.’ye silahla ateş etti. Murat Ş. olay yerinde hayatını kaybederken, bacağından yaralanan Cennet Ş. hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 13:48

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Sancaktepe'de aynı binada yaşayan Ali Ş. ve kardeşi Murat Ş. arasında park yeri sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Ş., kardeşi Murat Ş. ile eşi Cennet Ş.'ye silahla ateş etti. Olayda Murat Ş. hayatını kaybederken, bacağından yaralanan Cennet Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kardeşini öldüren Ali Ş., olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Akpınar Mahallesi Ayten Sokak'ta meydana geldi. Aynı binada yaşayan kardeşler Ali Ş. ve Murat Ş. arasında park yeri meselesi ile tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Ş., silahla kardeşi Murat Ş. ve eşi Cennet Ş.'ye ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Murat Ş.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bacağından yaralanan Cennet Ş. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kardeşini öldüren Ali Ş.'yi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı. Murat Ş.'nin cenazesi, polis ekiplerinin olay yeri iceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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