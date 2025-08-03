Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 158 şahıs yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 158 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 13:49

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Temmuz ayında çok sayıda çember operasyonu yapıldı. JASAT ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 158 şahıs yakalandı.



Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahısların tamamı tutuklandı.

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