Karabük'te korkunç olay! Şüpheli yangın sonrası çift evde ölü bulundu

Karabük’te bir apartman dairesinde yangın çıktı. İhbar ile olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın sonrası evde yaşayan çift ölü bulundu. Olayı duyarak apartmana gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirirken, polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 21:38

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Karabük'te bir apartman dairesinde çıkan yangın sonrası evde yaşayan çift ölü bulundu.

KAVGA SESLERİ YÜKSELDİ

Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçesi Bahçelievler Mahallesi 132. Sokak'ta bir apartmanın 4. katındaki daireden kavga sesleri geldiğini duyan bina sakinleri, kısa süre sonra evden dumanlar çıktığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇİFTTEN ACI HABER

İtfaiyenin müdahalesiyle dairedeki duman tahliye edilirken, sağlık ekipleri Mehmet Derya (41) ve eşi Semra Derya'nın (42) yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Olayı duyarak apartmana gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirirken, polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ve savcının çalışmasının ardından çiftin cenazeleri Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Apartman sakinleri, çiftin kavgasının apartman dışında başlayıp evde devam ettiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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