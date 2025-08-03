Hatay’da orman yangını! Alevler büyümeden kontrol altına alındı
Hatay’ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yayılmadan kontrol altına alındı. Ekipler, ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.