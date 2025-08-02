Sıcaklıklara kısa bir ara! İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı! Meteoroloji'den üst üste uyarılar
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminine göre Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahminleri yayınlandı. Buna göre çok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor.
ÇOK SAYIDA İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise güneş zaman zaman yüzünü gösterecek.
"DENİZE GİRMEYİN" UYARISI
Samsun Valiliği, Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşları 'denize girmemeleri' konusunda uyardı. Dalga boyunun 1 metreye yaklaştığı, rüzgar hızının ise saatte 20 deniz miline çıktığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın ölçümlerine yer verildi. Açıklamada, "İlimizde halihazırda dalga yüksekliği 1 metreye yakın ve rüzgar hızı 20 deniz mili olduğundan; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" denildi.
Vatandaşların can güvenliği için uyarılara riayet etmeleri istenirken, yetkililer hava durumu ve deniz şartlarına dair gelişmelere göre yeni bilgilendirmelerin yapılacağını belirtti.
HATAY İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dörtyol ve Payas'ta sağanağın saat 10.30'a kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların, sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.