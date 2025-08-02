Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi yürekleri dağladı!
İstanbul’da valiz içinde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, yaşadıkları acıyı gözyaşlarıyla anlattı. Hatay’da yaşayan Esra Tokyaz, her zaman birlikte olabilmek için ilk üniversitelerini yarıda bırakıp, Ayşe’nin isteğiyle birlikte hemşirelik bölümüne geçtiklerini söyledi.
İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulunup kardeşinin sevgilisi C.K.'dan şüphelenmişti. Tokyaz'ın ısrarcı arayışı sonrası genç kadının cansız bedeni parçalanmış halde valiz içerisinde bulunmuştu.
Canice 21 gün önce katledilen Ayşe Tokyaz'ın Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Katledilen ikiz kardeşiyle birlikte hayallerinin yer aldığı liste hazırladıklarını belirten Esra Tokyaz, ikiz kardeşi yanında varmışçasına hayallerini gerçekleştireceğini söyledi.
"AYŞE ÇOK GÜLER YÜZLÜ BİR İNSANDI"
Katledilen kardeşinin yardımsever ve güler yüzlü olduğunu söyleyen Esra Tokyaz, "Ayşe çok güler yüzlü bir insandı. Ayşe hep böyle çok yardımseverdi. Hayalleri ve hedefleri olan bir insandı. Bütün her şeyini planlı olarak yapardı. Okulu bittikten sonra bizim hedeflerimiz vardı ve onları gerçekleştirecektik. En son paylaşılan video, dershaneye hazırlanırken 4 yıl önce biz çekmiştik. Ayşe de öyle çok neşe dolu bir insandır. Böyle arkadaşlarına da çok sitem eden biriydi. Tam o zamanı hatırlamıyorum ama bir arkadaşım için çekmişti o videoyu ve sonrasında gülmüştük. Kafasında ilk hemşirelik yoktu. Biz ilk üniversitemizi de aynı üniversite gastronomi bölümüne yerleşmiştik. Gastronomi Ayşe'nin çok hedefi değildi. Ayşe sağlıkçı olmak istiyordu. Ayşe'yle birlikte sağlık okumak için ben de gastronomiden çıktım. Aslında amaç Ayşe'yle yan yana olabilmek ve hiç ayrılmadığımız için ikimiz aynı üniversiteye yerleşmek istedik. İlk üniversitemizde aynıydı, ikincisi de aynı olduğunda ben de şey hemşireliğe gittim" dedi.