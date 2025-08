Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi yürekleri dağladı!

"AYŞE'NİN HAYALLERİNİ VE BERABER KURDUĞUMUZ PLANLARI DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİM"



Hazırladıkları yapılacaklar listesini kardeşi varmışçasına devam ettireceğini ifade eden Tokyaz, "Ayşe, cebindeki son parayı bile yardıma muhtaç bir insana verirdi. Her zaman ben bazen her şeye yardım ettiği için çok kızardım. Sürekli herkese gülüyordu. Hep böyle neşe dolu ve çok eğlenceli bir insandı. Bizim yapılacaklar listemiz vardı. O listelere tik atarak ilerliyorduk. Bizim okul sonrasında bazı hedeflerimiz vardı. Örneğin; aynı hastanede çalışmak gibi çalıştıktan sonra bir şeyleri yapabilmeyi istiyorduk. Ben şimdi tek başıma Ayşe'nin hayallerini ve beraber kurduğumuz planları da gerçekleştireceğim. Ayşe'nin bu dünyadaki sesi olacağım. Ayşe'yi unutmayacağım ve unutturmayacağım. Bir şekilde bizim mücadelemiz dava sonuna kadar devam edecek. Eminim Ayşe zaten şimdi beni izliyordur. Böyle şeyleri benim yapmamı istiyordur. Ben her şeyi Ayşe'ye yakışır şekilde en güzel şekilde yapmak istiyorum. Ayşe benim ailem için ne hedeflediyse neyi yapmak istediyse kendi içinde ben onların hepsini tek tek yapacağım. Bu sefer tek başıma yapacağım ama Ayşe'nin her zaman varlığını hissediyorum ve hissedeceğim" ifadelerini kullandı.