Salih Koç’un ölümünde ihmal iddiası! ABD'de araç çarpması sonrası hayatını kaybetmişti

Giriş Tarihi: 02.08.2025 07:59

Denver Bisiklet Lobisi temsilcisi David Chen, 4 yıl önce, kazanın meydana geldiği caddedeki park alanlarının kaldırılması ve bisikletlilerin araç trafiğinden ayrılması için proje hazırladığını ancak yerel işletmelerin, ticari kaygı ile park kaybına karşı çıktıklarını ileri sürdü.

ABD'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Salih Koç

Bursa'da Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Rabia Koç ile Hüdavendigar Camii İmam Hatibi Necmettin Koç çiftinin iki erkek evladından biri olan Salih Koç, daha çocuk yaşta kardeşiyle birlikte hafız olmuştu.

2023'te Bursa Anadolu Lisesi'ni bitiren ve ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünü kazanan Salih Koç, 2'nci snıfın sonunda, Work and Travel programıyla, dil öğrenmek üzere ABD'nin Denver şehrine gitmişti.