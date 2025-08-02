Muğla'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 129 operasyonda 24 tutuklama
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 15-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında Muğla il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda zehir tacirlerine ağır darbe indirildi.
Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 197 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 50 şahsa "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak", 52 şahsa "Yasadışı Kenevir Ekim", 120 şahsa "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak", 1 şahsa "Uyuşturucu Kullanımını Kolaylaştırmak" suçlarından işlem başlatıldı. Uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan 24 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.