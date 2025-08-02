Yaşam

İskenderun'da günü birlik evde fuhuş yapan 2 kadın gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 2 kişiye idari işlem uygulandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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İskenderun'da günü birlik evde fuhuş yapan 2 kadın gözaltına alındı
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmada, İskenderun ilçesi genelinde günübirlik kiralanan yerlerde denetim gerçekleştirildi. Pirireis Mahallesi'nde bulunan bir ikamette H.A. ile B.G. isimli şahısların fuhuş yaptığı belirlendi. Şüpheli şahıslar hakkında idari işlem yapıldı.