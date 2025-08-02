Motosiklete çarpıp kaçan otompbil ve sürücüsü aranıyor
Söke-Kuşadası yolu üzerindeki Granta Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Güvenlik güçleri motosilete çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışması başlattı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan sürücünün yakalanması ve kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.