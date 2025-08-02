Denizli Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi çevreci ve güvenilir enerjiyle buluşacak

Denizli Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesinin ısınma ve enerji ihtiyaçlarını karşılayacak doğalgaz sözleşmesi imzalandı.

Giriş Tarihi: 02.08.2025 10:29

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2025 yılında hizmete girmesi planlanan Sağlık Bakanlığı Denizli Acil Durum Hastanesi ve 2027 yılında tamamlanacak Denizli Şehir Hastanesinin ısınma ve enerji ihtiyaçlarını karşılayacak doğalgaz bağlantı çalışmalarına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.



Proje tamamlandığında her iki hastanede modern, çevreci ve güvenilir enerjiyle buluşacak. Proje, yalnızca hastanelerin doğal gaz ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda şehrin enerji altyapısına da katkı sağlayacak.



Denizli Şehir Hastanesi 1000 yatak kapasitesi, 219 yoğun bakım ünitesi, 35 ameliyathane, 286 poliklinik odası, 2052 araçlık otoparkı ve bir helikopter pisti ile dikkat çekerken; Acil Durum Hastanesi ise 500 yatak, 106 poliklinik, 14 ameliyathane ve ileri seviye görüntüleme sistemleriyle donatılmış altyapısıyla öne çıkıyor.



Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli Acil Durum Hastanesini 2025 yılı sonuna kadar hizmete açmayı planladıklarını belirterek; "1000 yataklı Denizli Şehir Hastanemizin yapımı da devam etmekte olup 2027 yılında tamamlanarak inşallah vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. İleri teknolojiyle donatılacak olan bu sağlık komplekslerimiz; yalnızca Denizli'ye değil, çevre illere de hizmet verecek, yüksek hasta kapasitesi, gelişmiş tıbbi altyapısı ve kapsamlı branşlarda sunacağı sağlık hizmetleriyle, Denizli'yi Türkiye'nin sağlık üslerinden biri haline getirecektir. Bugün imzalanan doğalgaz protokolüyle birlikte her iki hastanemizin altyapı çalışmalarında önemli bir aşamayı daha tamamlamış olduk. İlimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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