Karadeniz Sahil Yolu kenarına tırlardan atılan çöpleri gönüllü olarak temizlediler
Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu kenarında tır parkı nedeniyle oluşan çevre kirliliğine dikkat çekmek için temizlik çalışması yapıldı.
Yeşil yelek giyerek eline çöp poşeti alan Başkan Utku Cihan, yol kenarında biriken çöpleri topladı. Temizlik çalışmasının ardından bölge itfaiye aracıyla yıkandı. Eline hortumu alan Başkan Cihan, Karadeniz Sahil Yolunu yıkadı.
Başkan Cihan, yaptığı açıklamada Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki yoğun tır trafiğinin ilçede ciddi çevre kirliliğine yol açtığını belirtti. Günlük 1500 ila 2000 tırın bölgede bekleme yaptığını ifade eden Cihan, bu alanın belediye sorumluluğunda olmamasına rağmen temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Cihan, "Uluslararası Karadeniz Sahil Yolu'ndayız. Bu bölgedeki ilçelerin en büyük sorunlarından biri tır parkları nedeniyle oluşan çevre kirliliği. Burası bizim ilçemiz, bizim yaşadığımız yer. Bu çöplerle insanları karşılamak bizleri utandırıyor" ifadelerini kullandı.