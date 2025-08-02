İstanbul'dan Gediz'e uzanan gençlik köprüsü
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul Bahçelievler Belediyesi Gençlik Kampı öğrencilerini Gediz Kamp Eğitim Merkezi'nde misafir etti.
"Gençlerimizi en iyi şekilde ağırlamak, onlara layık oldukları değeri göstermek bizler için bir onurdur. Geleceğimiz olan gençlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye ve umutla yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz."
Program kapsamında çeşitli spor aktiviteleri, kültürel paylaşımlar ve doğa etkinlikleriyle gençlerin hem eğlenmesi hem de kaynaşması sağlandı.