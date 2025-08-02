Ev arkadaşının boğazını kesti! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

Kağıthane’de bir gecekonduda meydana gelen korkunç olayda, 29 yaşındaki Ferhat O., mutfakta kahvaltı hazırlayan ev arkadaşı Oktay Barbaros’u (41) yumurta çırptığı sırada boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından kaçan Ferhat O., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ferhat O.'nun ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 02.08.2025 14:22

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Olay, 31 Temmuz Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekonduda yaşayan Oktay Barbaros ile ev arkadaşı Ferhat O., sabah saatlerinde markete giderek yumurta aldı. Ardından Barbaros, aldıkları yumurtaları tabağa koyarak çırpmaya başladı. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. KAĞITHANE'DE EV ARKADAŞININ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ Kavgaya dönüşen olayda Ferhat O., eline aldığı bıçakla ev arkadaşı Oktay Barbaros'un boğazını kesti. Olayın ardından Ferhat O. kaçarken, Oktay Barbaros olay yerinde hayatını kaybetti.

Ev arkadaşının boğazını kesti YUMURTA ÇIRPARKEN BOĞAZINI KESTİ

Yaşananların ardından mahalleden 2 kişinin kahvaltıya çağırdığı Oktay Barbaros mesajlara cevap vermedi. Bunun üzerine Barbaros'un arkadaşı olan 2 kişi, eve gitti ancak kapıyı açan olmadı. İçeri giren 2 kişi Barbaros'u yerde hareketsiz şekilde yatarken gördü. Polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Polis ekipleri, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekipleri ise yaptığı ilk incelemede, Barbaros'un hayatını kaybettiğini belirledi.