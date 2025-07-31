Yalova'da 2 kadın hırsız gözaltında

Yalova'da girdikleri evlerden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirtilen 2 kadın gözaltına alındı.Yalova'ya getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 15:56

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen evlerden hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 110 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kayıtlar ve saha araştırmaları sonucunda, İstanbul'dan ilçeye gelen H.Ş. ve N.M'nin, kendilerine yazlıkçı imajı verip boş olduklarını tespit ettikleri dairelerden yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldığını tespit etti.

Daha önce de 41 kez evden hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 2 kadın şüpheli İstanbul'un Kartal ilçesinde gözaltına alındı.

Yalova'ya getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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