Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini bıçakla yaraladı

Konya’da bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini bıçakla yaraladı. Şüpheli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 15:58

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Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir boşanma aşamasında olan O.G. eşi T.G.'nin bulunduğu eve geldi.

Çift arasında çıkan tartışmada O.G. yanında bulunan bıçakla eşi T.G. ile kayınbiraderi H.H.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerini fark eden şüpheli bir süre polis ekiplerine teslim olmamak için direndi. Daha sonra şüpheli suç aleti bıçakla gözaltına alındı.

Olayda yaralanan T.G. ve H.H. ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli O.G. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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