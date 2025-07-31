Eşinin yanında bıçaklanarak öldürüldü

Giriş Tarihi: 31.07.2025 09:26

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Karamürsel Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki halı sahalar mevkisinde meydana geldi. Eşiyle sahilde yürüyen Uğur Deniz , daha önce kavga ettiği ileri sürülen Ersin K . ile karşılaştı.

Ersin K., Uğur Deniz'i eşinin gözleri önünde bıçakladı.

Yanındaki bıçağı çıkaran Ersin K., Uğur Deniz'i eşinin gözleri önünde bıçakladı. Ağır yaralanan Deniz, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halı sahaya kaçan Ersin K., bekçiler tarafından yakalandı.

Şüpheli gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.