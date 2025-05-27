Samsun’da emekli polis otobüs durağında yaşamına son verdi!

Samsun’un İlkadım ilçesinde emekli polis memuru Mahmut U., otobüs durağında tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Mahmut U., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 00:46

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Samsun'da yürek burkan bir olay yaşandı. Emniyet teşkilatından geçtiğimiz yıl emekli olan Mahmut U., bir otobüs durağında silahla başına ateş ederek intihar etti. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, emekli polis kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı'nda, Samsun Polisevi'ne yaklaşık 100 metre mesafedeki Yıldız Otobüs Durağı'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaptıktan sonra geçen yıl emekli olan 58 yaşındaki Mahmut U., yanında bulunan tabancayla başına ateş etti.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmut U.'yu özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan emekli polis memuru hayatını kaybetti.

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