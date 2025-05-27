Yaşam

İstanbul'da su kesintisi! O ilçelerde yaşayanlar dikkat: Saatlerce gelmeyecek | İşte 27-28 Mayıs su kesintisi olan ilçelerin listesi...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da vana yenileme çalışması nedeniyle bazı ilçelerde bu akşam saat 23.00'ten yarın 06.00'ya kadar su verilemeyecek. Peki o ilçeler hangisi? Kaç saat sürecek? İşte 27-28 Mayıs su kesintisi olan ilçelerin listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
İstanbul'da su kesintisi! O ilçelerde yaşayanlar dikkat: Saatlerce gelmeyecek | İşte 27-28 Mayıs su kesintisi olan ilçelerin listesi...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu Silivri hattında vana yenileme çalışması yapılacak.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Çalışma nedeniyle bu akşam saat 23.00'ten yarın 06.00'ya kadar su verilemeyecek mahalleler şunlar:

(Foto: AA)(Foto: AA)

Büyükçekmece; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce

(Foto: AA)(Foto: AA)

Bahçelievler; Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri, Çatalca; Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey mahalleleri

(Foto: AA)(Foto: AA)

Silivri; Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta üst kotları, Semizkumlar ve Selimpaşa mahalleleri"

İSKİ su kesintileri nasıl sorgulanır?

İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Su Kesinti listesinde, www.iski.istanbul web sitesinde ana sayfada Arıza Kesinti seçeneğinden, mobil web yerinde ve ALO 185 üzerinden ulaşılabilir.

Su Arıza Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin alınması için İSKİ'ye başvurabilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN