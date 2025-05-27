İstanbul'da su kesintisi! O ilçelerde yaşayanlar dikkat: Saatlerce gelmeyecek | İşte 27-28 Mayıs su kesintisi olan ilçelerin listesi...

Giriş Tarihi: 27.05.2025 20:14

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu Silivri hattında vana yenileme çalışması yapılacak.