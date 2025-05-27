İstanbul'da su kesintisi! O ilçelerde yaşayanlar dikkat: Saatlerce gelmeyecek | İşte 27-28 Mayıs su kesintisi olan ilçelerin listesi...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da vana yenileme çalışması nedeniyle bazı ilçelerde bu akşam saat 23.00'ten yarın 06.00'ya kadar su verilemeyecek. Peki o ilçeler hangisi? Kaç saat sürecek? İşte 27-28 Mayıs su kesintisi olan ilçelerin listesi...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu Silivri hattında vana yenileme çalışması yapılacak.
Çalışma nedeniyle bu akşam saat 23.00'ten yarın 06.00'ya kadar su verilemeyecek mahalleler şunlar:
Büyükçekmece; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce