Eşini ütüyle öldüren adamın savunması pes dedirtti: Ben de diğer yarımı kaybettim

Tekirdağ’da Elif Dim’i başına ütüyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Hasan Dim, suçlamaları reddetti. “Ütü kırılmıştı, komodine koydum” diyen sanık, duruşmada “Ben de diğer yarımı kaybettim” ifadesiyle kendini savundu.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 19:49

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Tekirdağ'da yaşanan aile içi şiddet olayında hayatını kaybeden Elif Dim'in ölümüyle ilgili dava sürüyor. Başına ütüyle vurularak öldürüldüğü öne sürülen Dim'in eşi Hasan Dim, "Ben eşimi ütüyle öldürmedim" diyerek hakkındaki iddiaları reddetti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık, pişman olduğunu belirtse de mahkeme kararını ileri bir tarihe erteledi.

FOTOĞRAF: DHA EŞİYLE TARTIŞTI, ARDINDAN ÖLÜM GELDİ Olay, 23 Ağustos 2024 gecesi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiğ köfte dükkânı işleten Hasan Dim ile fabrikada işçi olarak çalışan eşi Elif Dim arasında evde yalnız oldukları sırada tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Hasan Dim, eşini darbedip başına ütüyle vurarak öldürdü. Olaydan sonra evden çıkan sanık, mahalledeki kahvehanede çalışan oğluna gidip "Anneni öldürdüm" diyerek uzaklaştı. Eve gelen oğlu, annesini hareketsiz halde bulunca durumu hemen polise bildirdi. Sağlık ekipleri Elif Dim'in hayatını kaybettiğini belirledi. 3 GÜNLÜK KAÇIŞ, BIÇAKLA DİRENİŞ Cinayetin ardından kayıplara karışan Hasan Dim, üç gün sonra kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde jandarma tarafından fark edildi. Motosikletle kaçmaya çalışan Dim, durduruldu. Elindeki bıçağı boğazına dayayıp intihar girişiminde bulunan zanlı, uzun süren ikna çabalarının ardından teslim oldu.