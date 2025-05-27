Yaşam

Eşini ütüyle öldüren adamın savunması pes dedirtti: Ben de diğer yarımı kaybettim

Tekirdağ’da Elif Dim’i başına ütüyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Hasan Dim, suçlamaları reddetti. “Ütü kırılmıştı, komodine koydum” diyen sanık, duruşmada “Ben de diğer yarımı kaybettim” ifadesiyle kendini savundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Eşini ütüyle öldüren adamın savunması pes dedirtti: Ben de diğer yarımı kaybettim

Tekirdağ'da yaşanan aile içi şiddet olayında hayatını kaybeden Elif Dim'in ölümüyle ilgili dava sürüyor. Başına ütüyle vurularak öldürüldüğü öne sürülen Dim'in eşi Hasan Dim, "Ben eşimi ütüyle öldürmedim" diyerek hakkındaki iddiaları reddetti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık, pişman olduğunu belirtse de mahkeme kararını ileri bir tarihe erteledi.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

EŞİYLE TARTIŞTI, ARDINDAN ÖLÜM GELDİ

Olay, 23 Ağustos 2024 gecesi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiğ köfte dükkânı işleten Hasan Dim ile fabrikada işçi olarak çalışan eşi Elif Dim arasında evde yalnız oldukları sırada tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Hasan Dim, eşini darbedip başına ütüyle vurarak öldürdü. Olaydan sonra evden çıkan sanık, mahalledeki kahvehanede çalışan oğluna gidip "Anneni öldürdüm" diyerek uzaklaştı. Eve gelen oğlu, annesini hareketsiz halde bulunca durumu hemen polise bildirdi. Sağlık ekipleri Elif Dim'in hayatını kaybettiğini belirledi.

3 GÜNLÜK KAÇIŞ, BIÇAKLA DİRENİŞ

Cinayetin ardından kayıplara karışan Hasan Dim, üç gün sonra kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde jandarma tarafından fark edildi. Motosikletle kaçmaya çalışan Dim, durduruldu. Elindeki bıçağı boğazına dayayıp intihar girişiminde bulunan zanlı, uzun süren ikna çabalarının ardından teslim oldu.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

SAVCILIK: TASARLANMIŞ CİNAYET

Hazırlanan iddianamede, Dim'in eyleminin tasarlanarak gerçekleştirildiği belirtildi. Savcılığa göre, Elif Dim eşinin başka bir kadınla mesajlaştığını fark etmiş, tartışma bu nedenle başlamıştı. Sanığın eşine tehdit mesajları attığı, başına ve yüzüne sert cisimlerle defalarca vurduğu, olay yerinde kanlı ve sapı kırık bir ütü bulunduğu ve otopsi raporunda yoğun darp izlerine rastlandığı bilgilerine yer verildi. Bu veriler ışığında Hasan Dim'in "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçunu işlediği kanaatine varıldı.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

"BEN DE YARIMİ KAYBETTİM" SAVUNMASI

Tekirdağ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Dim, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Dim, "Eşimi tasarlayarak öldürmedim. Çok pişmanım. 18 yılımı paylaştığım yarımı kaybettim. Ütünün altı kırıktı, komodine koydum. Ben katil değilim" diyerek suçlamaları reddetti.

AİLEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Elif Dim'in ailesi, sanığın hiçbir indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatı savunma için ek süre istedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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