Tekirdağ'da yoğun sis ve sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı

Tekirdağ-Malkara karayolunda gece saatleri trafiğe çıkan sürücüler yoğun sis ve sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Kırsal bölgelerde sis yoğunluğunun arttığı gözlenirken, görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştü.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 05:11

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Tekirdağ kent merkezi ile Malkara ilçesi arasında kalan kara yolunda gece boyunca etkili olan sis ve yağmur, ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle kırsal bölgelerde sis yoğunluğunun arttığı gözlenirken, görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştü.

Sürücüler, dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışla birlikte yol yüzeyinin kayganlaşması, sürüş güvenliğini daha da zorlaştırdı. Trafik ekipleri, olası kazalara karşı güzergâh boyunca devriye gezerek sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Yetkililer, sürücülerden hız yapmamalarını ve takip mesafesine dikkat etmelerini istedi.

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