Samsun'da yangın paniği: 1'i itfaiyeci 2 kişi yaralandı

Samsun'un Canik ilçesindeki 2 katlı binanın 1'nci katında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri evde bulunan Ayşe Yılmaz'ı kurtarırken, bir itfaiye eri de başını kapıya çarparak yaralandı.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 05:35

Paylaş



ABONE OL

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi Batum Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde yalnız bulunan Ayşe Yılmaz yaralı olarak kurtarılırken, alevlere müdahale eden bir itfaiye eri de sırasında başını kapıya çarparak yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ayşe Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN