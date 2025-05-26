Sakarya'da demir yüklü TIR alev aldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda seyir halinde ilerleyen demir yüklü TIR'ın elektrik aksamında yangın çıktı. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 04:15

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Yangın, gece saatlerinden Pamukova ilçesi Eski Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. D-650 yolu Adapazarı istikametinde seyir halinde olan R.K. yönetimindeki 42 AKT 920 plakalı demir yüklü TIR, elektrik aksamından çıkan arıza sonucu alev aldı. Yangını fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Pamukova İtfaiye Amirliği ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

TIR'da hasar oluşan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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