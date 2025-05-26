Eyüpsultan'da iş yerinde yangın paniği! 1 saatin ardından söndürüldü

İstanbul Eyüpsultan'da tekstil firmalarının bulunduğu bir iş merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 06:32

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Eyüpsultan'da tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.



Nişanca Mahallesi Orta Çınar Caddesi'ndeki 4 katlı tekstil atölyesinin terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Teras katında başlayan ve yan taraftaki atölyeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.



Yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu.

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