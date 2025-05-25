Tunceli’de ot toplamaya giden çift kayboldu! Yardımlarına jandarma yetişti

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ot toplamaya giden çift yollarını kaybetti. Eşlerden birinin yükseklikten düşerek yaralandığını haber alan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve jandarma komando timleri, yerini kısa sürede tespit ettikleri çifti kurtardı.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 02:11

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Pülümür ilçesine bağlı Şampaşakaraderbent köyünde ot toplamaya çıkan çiftin yollarını kaybettikleri ve eşlerden birinin 5-6 metre yükseklikten düşerek yaralandığını haber alan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve jandarma komando timleri, yerini kısa sürede tespit ettikleri çifti kurtardı. Yaralı E.D. ve eşi, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Çift, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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