Tunceli’de ot toplamaya giden çift kayboldu! Yardımlarına jandarma yetişti
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ot toplamaya giden çift yollarını kaybetti. Eşlerden birinin yükseklikten düşerek yaralandığını haber alan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve jandarma komando timleri, yerini kısa sürede tespit ettikleri çifti kurtardı.
Pülümür ilçesine bağlı Şampaşakaraderbent köyünde ot toplamaya çıkan çiftin yollarını kaybettikleri ve eşlerden birinin 5-6 metre yükseklikten düşerek yaralandığını haber alan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve jandarma komando timleri, yerini kısa sürede tespit ettikleri çifti kurtardı. Yaralı E.D. ve eşi, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Çift, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.